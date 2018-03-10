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    Лю Юн

    Лю Юн

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    10 марта

    20:57 Чемпионат мира среди юниоров. Трусова одержала победу, установив мировой рекорд по технике, Косторная – 2-я|1443

    9 марта

    18:54 Чемпионат мира среди юниоров. Трусова выиграла короткую программу, Косторная – 2-я, Константинова – 6-я|1412



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