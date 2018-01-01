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    Даниил Шабалин
    Все члены команды

    Даниил Шабалин

    Daniil Shabalin
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 3 января 1998 | 20 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Балтика|Защитник
    Рост и вес 181|65
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Балтика
     


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