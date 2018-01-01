|Родился
|3 января 1998 | 20 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Балтика|Защитник
|Рост и вес
|181|65
|Артем Смирнов
|Вр
|Евгений Помазан
|Вр
|Илья Лантратов
|Вр
|Арсений Логашов
|Защ
|Валерий Почивалин
|Защ
|Виталий Шахов
|Защ
|Владислав Крючков
|Защ
|Даниил Шабалин
|Защ
|Иван Черенчиков
|Защ
|Искандар Джалилов
|Защ
|Максим Тишкин
|Защ
|Никита Тимошин
|Защ
|Павел Степанец
|Защ
|Александр Шешуков
|ПЗ
|Алексей Волков
|ПЗ
|Алишер Джалилов
|ПЗ
|Артемий Малеев
|ПЗ
|Виктор Свежов
|ПЗ
|Виталий Каленкович
|ПЗ
|Кирилл Родионов
|ПЗ
|Олег Дмитриев
|ПЗ
|Станислав Причиненко
|ПЗ
|Александр Касьян
|Нап
|Александр Подбельцев
|Нап
|Антон Кобялко
|Нап
|Денис Шевчук
|Нап
|Кирилл Погребняк
|Нап
|Никита Бурмистров
|Нап
|Сенен Себаи
|Нап
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