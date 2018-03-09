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    Риа Швендингер

    Риа Швендингер

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    9 марта

    23:23 Чемпионат мира среди юниоров. Скопцова и Алешин выиграли золото, Ушакова и Некрасов – 3-и|404



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