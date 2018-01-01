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    Sports.ru
    Джонатан Хесс

    Джонатан Хесс

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    10 марта|Sports.ru

    15:56 Чемпионат мира среди юниоров. Ерохов выиграл золото, Даниэлян – 2-й, Савосин – 5-й|468

    8 марта|Sports.ru

    19:38 Чемпионат мира среди юниоров. Красножон лидирует после короткой программы, Ерохов – 2-й, Даниелян – 8-й|167



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