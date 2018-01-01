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    Фабрисио Венегас

    Фабрисио Венегас

    Fabricio de Jesús Venegas Ulloa
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018 Клаусура
    Полная статистика
    Родился 15 июля 1998 | 19 лет
    Гражданство Коста-Рика
    Амплуа Полузащитник
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