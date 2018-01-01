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    Sports.ru
    Давид Эспиноса

    Давид Эспиноса

    David Alexander Espinoza Varela
    Игры
    3
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018 Клаусура
    Полная статистика
    Родился 17 августа 1980 | 37 лет
    Гражданство Гватемала
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 165|
    Лента Статистика Карьера
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