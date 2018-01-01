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    Фуркан Бичен

    Фуркан Бичен

    Furkan Fırat Biçen
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 29 мая 1999 | 18 лет
    Гражданство Турция
    Амплуа Вратарь
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