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    Хосе Рекена

    Хосе Рекена

    José Gregorio Requena Rojas
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 9 апреля 2001 | 16 лет
    Гражданство Венесуэла
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
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