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    Анхель Маркано

    Анхель Маркано

    Ángel Yorman Marcano Márquez
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 13 июня 1999 | 18 лет
    Гражданство Венесуэла
    Амплуа Нападающий
    Лента Статистика Карьера
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