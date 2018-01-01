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    Дженнифер Акиниймика

    Дженнифер Акиниймика

    Родилась 13 апреля 2001 | 16 лет
    Гражданство Россия
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    Дженнифер Акиниймика, бег, сборная России жен

    9 марта 03:00

    Лучшая русская бегунья – мулатка. Ее отец – из Нигерии

    Дженнифер Акиниймика – вы о ней еще услышите. |0



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