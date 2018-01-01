android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Даниэль Перес Кордова

    Даниэль Перес Кордова

    Daniel Alejandro Pérez Córdova
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 17 января 2002 | 16 лет
    Гражданство Венесуэла
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы