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    Франко Фашиана

    Франко Фашиана

    Franco José Fasciana Ordóñez
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 9 мая 1990 | 27 лет
    Гражданство Венесуэла
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 180|79
    Лента Статистика Карьера
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