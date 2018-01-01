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    Амарилдо де Жезус

    Амарилдо де Жезус

    Amarildo de Jesus Santos
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 6 июля 1986 | 31 год
    Гражданство Бразилия
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 186|85
    Лента Статистика Карьера
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