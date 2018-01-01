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    Хуан Мельгарехо

    Хуан Мельгарехо

    Juan Daniel Melgarejo Acosta
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 23 июня 1995 | 22 года
    Гражданство Парагвай
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
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