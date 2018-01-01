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    Аксель Чавес

    Аксель Чавес

    Axel Joel Chávez Ydrogo
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 22 марта 1998 | 19 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 175|70
    Лента Статистика Карьера
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