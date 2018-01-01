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    Хаминтон Груэсо

    Хаминтон Груэсо

    Jaminthon Grueso Micolta
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 1 ноября 1998 | 19 лет
    Гражданство Колумбия
    Амплуа Нападающий
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