|Родился
|30 мая 1995 | 22 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Локомотив мол|Полузащитник
|Рост и вес
|185|78
|Антон Коченков
|Вр
|Виталий Сычев
|Вр
|Дмитрий Ландаков
|Вр
|Мирослав Лобанцев
|Вр
|Павел Ковалев
|Вр
|Александр Вульфов
|Защ
|Алексей Губочкин
|Защ
|Алексей Татарчук
|Защ
|Артем Гюрджан
|Защ
|Вадим Логинов
|Защ
|Джамшед Рахмонов
|Защ
|Дмитрий Кольтяпин
|Защ
|Иван Лапшов
|Защ
|Камиль Салахетдинов
|Защ
|Михаил Тарасов
|Защ
|Никита Желтиков
|Защ
|Николай Поярков
|Защ
|Станислав Магкеев
|Защ
|Феодор Андрюхин
|Защ
|Эрвинг Ботака-Иобома
|Защ
|Алексей Миронов
|ПЗ
|Андрей Шигорев
|ПЗ
|Артем Поникаров
|ПЗ
|Артур Черный
|ПЗ
|Аршак Корян
|ПЗ
|Владислав Игнатенко
|ПЗ
|Владислав Карапузов
|ПЗ
|Георгий Кюрджиев
|ПЗ
|Даниил Куликов
|ПЗ
|Денис Анисимов
|ПЗ
|Дмитрий Рыбчинский
|ПЗ
|Иван Шаров
|ПЗ
|Никита Дорофеев
|ПЗ
|Никита Шищенко
|ПЗ
|Олег Кожемякин
|ПЗ
|Павел Пацекин
|ПЗ
|Роман Тугарев
|ПЗ
|Святослав Мурадов
|ПЗ
|Федор Стукалов
|ПЗ
|Эдуард Шолох
|ПЗ
|Александр Деев
|Нап
|Александр Долгов
|Нап
|Артем Галаджан
|Нап
|Геворк Саркисян
|Нап
|Дзамболат Цаллагов
|Нап
|Иван Журин
|Нап
|Илья Рубцов
|Нап
|Ислам Вагабов
|Нап
|Максим Чиканчи
|Нап
|Михаил Лысов
|Нап
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