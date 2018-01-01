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    Sports.ru
    Олег Кожемякин
    Все члены команды

    Олег Кожемякин

    Oleg Kozhemyakin
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 30 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Россия
    Клуб  Локомотив мол|Полузащитник
    Рост и вес 185|78
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Локомотив мол
     


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