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    Sports.ru
    Дзюдзю Нода

    Дзюдзю Нода

    Juju Noda
    Родилась 2 февраля 2006 | 12 лет
    Гражданство Япония
    Лента
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    8 марта 09:38

    Поворот не туда / Юная девушка хочет стать гонщицей «Формулы-1». И уже бьет рекорды в Японии

    В 12 лет.

    Рейтинг +85
    40 комментариев Подписаться на блог

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