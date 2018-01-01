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    Дзюдзю Нода

    Дзюдзю Нода

    Juju Noda
    Родилась 2 февраля 2006 | 12 лет
    Гражданство Япония
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    Дзюдзю Нода, Формула-4, Индикар, Супер ГТ, Формула E, Дженсон Баттон, техника, Формула-3, Лярусс, Формула-1, картинг

    10 марта 05:12

    Юная девушка хочет стать гонщицей «Формулы-1». И уже бьет рекорды в Японии

    В 12 лет. |0

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