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    Сергей Архипов
    Все члены команды

    Сергей Архипов

    Sergey Arkhipov
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 15 декабря 1996 | 21 год
    Гражданство Россия
    Клуб  ФК Тамбов|Нападающий
    Рост и вес 186|75
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    ФК Тамбов
     


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