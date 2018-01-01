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    Sports.ru
    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Ivan Sergeev
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 11 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Россия
    Клуб  ФК Тамбов|Полузащитник
    Рост и вес 183|75
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    ФК Тамбов
     


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