|Родился
|11 мая 1995 | 22 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|ФК Тамбов|Полузащитник
|Рост и вес
|183|75
|Денис Вавилин
|Вр
|Дмитрий Вялов
|Вр
|Олег Смирнов
|Вр
|Александр Горбатюк
|Защ
|Алексей Михалев
|Защ
|Евгений Овсиенко
|Защ
|Евгений Шляков
|Защ
|Илья Гультяев
|Защ
|Куасси Куаджа
|Защ
|Марат Быстров
|Защ
|Сергей Шевчук
|Защ
|Александр Дутов
|ПЗ
|Алексей Рыбин
|ПЗ
|Андрей Мурнин
|ПЗ
|Владислав Рыжков
|ПЗ
|Денис Поярков
|ПЗ
|Евгений Казадаев
|ПЗ
|Иван Сергеев
|ПЗ
|Максим Лазуткин
|ПЗ
|Максим Трусевич
|ПЗ
|Младен Кашчелан
|ПЗ
|Олег Чернышов
|ПЗ
|Абдул Гафар
|Нап
|Андрей Часовских
|Нап
|Денис Дорожкин
|Нап
|Илья Кухарчук
|Нап
|Павел Игнатович
|Нап
|Сергей Архипов
|Нап
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