|Родился
|18 апреля 1993 | 24 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Олимпиец|Полузащитник
|Рост и вес
|181|72
|Артур Анисимов
|Вр
|Михаил Бородько
|Вр
|Николай Сысуев
|Вр
|Александр Филин
|Защ
|Артем Абрамов
|Защ
|Дмитрий Полянин
|Защ
|Ирек Ганиев
|Защ
|Кирилл Маляров
|Защ
|Максим Жигалов
|Защ
|Радик Хайруллов
|Защ
|Юрий Морозов
|Защ
|Александр Панцырев
|ПЗ
|Анатолий Нежелев
|ПЗ
|Андрей Хрипков
|ПЗ
|Антон Фролов
|ПЗ
|Аркадий Симанов
|ПЗ
|Виктор Сергеев
|ПЗ
|Владимир Гогберашвили
|ПЗ
|Владимир Михайлов
|ПЗ
|Даниил Фомин
|ПЗ
|Дмитрий Щербак
|ПЗ
|Евгений Стуканов
|ПЗ
|Игорь Безденежных
|ПЗ
|Игорь Горбунов
|ПЗ
|Игорь Ламбарский
|ПЗ
|Сергей Каретник
|ПЗ
|Тимур Аюпов
|ПЗ
|Юрий Кириллов
|ПЗ
|Вадим Манзон
|Нап
|Виктор Карпухин
|Нап
|Дмитрий Маликов
|Нап
|Игорь Беляков
|Нап
|Михаил Сорочкин
|Нап
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