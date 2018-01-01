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    Виктор Сергеев
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    Виктор Сергеев

    Viktor Sergeev
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 18 апреля 1993 | 24 года
    Гражданство Россия
    Клуб  Олимпиец|Полузащитник
    Рост и вес 181|72
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Олимпиец
     


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