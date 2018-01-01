|Родился
|1 июля 1995 | 22 года
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Томь|Защитник
|Рост и вес
|185|75
|Александр Мелихов
|Вр
|Никита Зубчихин
|Вр
|Юрий Шафинский
|Вр
|Андрей Иванов
|Защ
|Анте Пульич
|Защ
|Антон Митерев
|Защ
|Марк Карымов
|Защ
|Роман Мануйлов
|Защ
|Сергей Зуйков
|Защ
|Томас Микуцкис
|Защ
|Эдвинас Гирдвайнис
|Защ
|Ярослав Олейник
|Защ
|Александр Павленко
|ПЗ
|Алексей Герасимов
|ПЗ
|Алексей Померко
|ПЗ
|Антон Макурин
|ПЗ
|Даниил Большунов
|ПЗ
|Дмитрий Соколов
|ПЗ
|Никита Гвинейский
|ПЗ
|Павел Деобальд
|ПЗ
|Роман Войдель
|ПЗ
|Руслан Салахутдинов
|ПЗ
|Юрий Петраков
|ПЗ
|Ян Казаев
|ПЗ
|Александр Соболев
|Нап
|Анзор Саная
|Нап
|Дмитрий Сасин
|Нап
|Исламнур Абдулавов
|Нап
|Павел Кудряшов
|Нап
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