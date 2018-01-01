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    Кирилл Копаев
    Все члены команды

    Кирилл Копаев

    Kirill Kopaev
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 8 января 1997 | 21 год
    Гражданство Россия
    Клуб  Сибирь|Защитник
    Рост и вес 184|77
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Сибирь
     


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