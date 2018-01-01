|Родился
|8 января 1997 | 21 год
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Сибирь|Защитник
|Рост и вес
|184|77
|Максим Киселев
|Вр
|Николай Цыган
|Вр
|Алексей Аравин
|Защ
|Антон Кушнирук
|Защ
|Антон Полюткин
|Защ
|Валерий Цховребов
|Защ
|Кирилл Копаев
|Защ
|Михаил Мищенко
|Защ
|Руслан Магаль
|Защ
|Александр Макаренко
|ПЗ
|Алексей Гладышев
|ПЗ
|Артем Дудолев
|ПЗ
|Вячеслав Ларенц
|ПЗ
|Гуджа Рухаиа
|ПЗ
|Евгений Чеботару
|ПЗ
|Максим Андреев
|ПЗ
|Роман Парфинович
|ПЗ
|Александр Дегтярев
|Нап
|Виталий Галыш
|Нап
|Владимир Азаров
|Нап
|Максим Житнев
|Нап
|Роман Беляев
|Нап
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