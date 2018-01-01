|Родился
|22 марта 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Енисей|Полузащитник
|Рост и вес
|172|61
|Михаил Филиппов
|Вр
|Руслан Юнусов
|Вр
|Юрий Нестеренко
|Вр
|Александр Жиров
|Защ
|Александр Новиков
|Защ
|Валерий Кичин
|Защ
|Давид Мильдзихов
|Защ
|Константин Гарбуз
|Защ
|Максим Васильев
|Защ
|Никита Чичерин
|Защ
|Петр Тен
|Защ
|Азим Фатуллаев
|ПЗ
|Александр Ломакин
|ПЗ
|Александр Харитонов
|ПЗ
|Алексей Исаев
|ПЗ
|Вадим Стеклов
|ПЗ
|Владимир Камеш
|ПЗ
|Егор Иванов
|ПЗ
|Максим Семакин
|ПЗ
|Михаил Комков
|ПЗ
|Павел Рожков
|ПЗ
|Сердер Сердеров
|ПЗ
|Тимур Сахаров
|ПЗ
|Ярослав Матвиенко
|ПЗ
|Александр Кутьин
|Нап
|Артур Малоян
|Нап
|Артур Саркисов
|Нап
|Илья Карпук
|Нап
|Максим Руднев
|Нап
|Станислав Матяш
|Нап
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