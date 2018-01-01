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    Ярослав Матвиенко
    Все члены команды

    Ярослав Матвиенко

    Yaroslav Matvienko
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 22 марта 1998 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Енисей|Полузащитник
    Рост и вес 172|61
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Енисей
     


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