|Родился
|22 мая 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Химки|Нападающий
|Рост и вес
|176|64
|Вячеслав Исупов
|Вр
|Дмитрий Зорников
|Вр
|Эдуард Байчора
|Вр
|Айдар Лисинков
|Защ
|Алексей Шумских
|Защ
|Диего Малания
|Защ
|Евгений Алферов
|Защ
|Кирилл Заика
|Защ
|Муталип Алибеков
|Защ
|Алексей Самылин
|ПЗ
|Андрей Мостовой
|ПЗ
|Батрадз Кокоев
|ПЗ
|Денис Талалай
|ПЗ
|Евгений Горячев
|ПЗ
|Иван Беликов
|ПЗ
|Максим Батов
|ПЗ
|Максим Яковлев
|ПЗ
|Никита Лапин
|ПЗ
|Александр Радченко
|Нап
|Андрей Титов
|Нап
|Данил Массуренко
|Нап
|Илья Кузьмичев
|Нап
|Камран Алиев
|Нап
|Максим Пичугин
|Нап
|Михаил Петрусев
|Нап
|Федор Дворников
|Нап
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