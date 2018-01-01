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    Данил Массуренко
    Все члены команды

    Данил Массуренко

    Daniil Massurenko
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 22 мая 1999 | 18 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Химки|Нападающий
    Рост и вес 176|64
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Химки
     


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