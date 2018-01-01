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    Герман Онугха
    Все члены команды

    Герман Онугха

    German Onugkha
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 6 июля 1996 | 21 год
    Гражданство Россия
    Клуб  Волгарь|Нападающий
    Рост и вес 190|85
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Волгарь
     


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