|Родился
|6 июля 1996 | 21 год
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Волгарь|Нападающий
|Рост и вес
|190|85
|Дмитрий Арапов
|Вр
|Дмитрий Саганович
|Вр
|Дмитрий Терновский
|Вр
|Станислав Бучнев
|Вр
|Александр Степанов
|Защ
|Алексей Бердников
|Защ
|Антон Григорьев
|Защ
|Евгений Кирисов
|Защ
|Игорь Климов
|Защ
|Сослан Таказов
|Защ
|Александр Болонин
|ПЗ
|Алексей Сутормин
|ПЗ
|Андрей Бочков
|ПЗ
|Аслан Дышеков
|ПЗ
|Владлен Бабаев
|ПЗ
|Данила Козлов
|ПЗ
|Михаил Жабкин
|ПЗ
|Ника Пилиев
|ПЗ
|Олег Шалаев
|ПЗ
|Роман Акбашев
|ПЗ
|Руслан Газзаев
|ПЗ
|Темури Букия
|ПЗ
|Алексей Бабырь
|Нап
|Герман Онугха
|Нап
|Дмитрий Лесников
|Нап
|Ислам Машуков
|Нап
|Павел Соломатин
|Нап
|Сергей Веркашанский
|Нап
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