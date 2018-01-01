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    Ван Вэй

    Ван Вэй

    Wei Wang
    Родился 22 июня 1989 | 28 лет
    Гражданство Китай
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 183|75
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