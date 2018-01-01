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    Ицуки Ода

    Ицуки Ода

    Itsuki Oda
    Родился 16 июля 1998 | 19 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 173|68
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