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    Sports.ru
    Никола Нешович

    Никола Нешович

    Nikola Nešović
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 17 октября 1993 | 24 года
    Гражданство Сербия
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 175|75
    Лента Статистика Карьера
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