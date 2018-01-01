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    Гильермо Верналь

    Гильермо Верналь

    Guillermo Wilfredo Vernal López
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 15 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Перу
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 175|68
    Лента Статистика Карьера
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