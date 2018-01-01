android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Мигель Винсес

    Мигель Винсес

    Miguel Angel Vinces Ugarte
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 4 июля 1987 | 30 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 187|76
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы