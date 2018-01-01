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    Sports.ru
    Джанмарко Санчес

    Джанмарко Санчес

    Gianmarco Alexis Sánchez Magallanes
    Игры
    2
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    1.50
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 1 ноября 1992 | 25 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Вратарь
    Лента Статистика Карьера
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