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    Эрнесто Калье

    Эрнесто Калье

    Ernesto Gonzalo Calle Ortiz de Zevallos
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 19 января 1999 | 19 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 184|78
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