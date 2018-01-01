|Родился
|12 марта 2000 | 18 лет
|Гражданство
|Англия
|Клуб
|Рединг|Защитник
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Англия. Чемпионшип
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Показатели за всю карьеру
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Ансси Яаккола
|Вр
|Вито Манноне
|Вр
|Джордж Легг
|Вр
|Аксель Андрессон
|Защ
|Джордан Обита
|Защ
|Крис Гантер
|Защ
|Лиэм Мур
|Защ
|Омар Ричардс
|Защ
|Пол Макшейн
|Защ
|Тайлер Блэккетт
|Защ
|Тиагу Илори
|Защ
|Томас Холмс
|Защ
|Томми Элфик
|Защ
|Гарет Макклири
|ПЗ
|Джой ван ден Берг
|ПЗ
|Джон Свифт
|ПЗ
|Джордж Эванс
|ПЗ
|Дэвид Эдвардс
|ПЗ
|Леандро Бакуна
|ПЗ
|Лиэм Келли
|ПЗ
|Моду Барроу
|ПЗ
|Пелле Клемент
|ПЗ
|Стивен Куинн
|ПЗ
|Энди Риномхота
|ПЗ
|Джошуа Барретт
|Нап
|Дэниэл Лоудер
|Нап
|Жозеф Мендес
|Нап
|Йон Бедварссон
|Нап
|Крис Мартин
|Нап
|Соне Алуко
|Нап
|Сэм Смит
|Нап
|Ян Керморган
|Нап
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