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    Рей Йонедзава

    Рей Йонедзава

    Rei Yonezawa
    Родился 20 июля 1996 | 21 год
    Гражданство Япония
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 176|65
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