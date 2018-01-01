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    Такуми Нагаиси

    Такуми Нагаиси

    Takumi Nagaishi
    Родился 16 февраля 1996 | 22 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 190|
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