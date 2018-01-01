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    Хирото Ямада

    Хирото Ямада

    Hiroto Yamada
    Родился 7 марта 2000 | 18 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 181|69
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