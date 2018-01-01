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    Хирофуми Ямаути

    Хирофуми Ямаути

    Hirofumi Yamauchi
    Родился 9 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 182|76
    Лента Статистика Карьера
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