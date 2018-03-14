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    Ханъюйэнь

    Ханъюйэнь

    Страна Тайвань
    3 2
     Бенфика Макао  –   Ханъюйэнь
    07 марта 15:00 Кубок АФК | Завершен
       –   
    14 марта 14:00 Кубок АФК |
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