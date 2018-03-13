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    Дофар

    Дофар

    Страна Оман
    2 0
     Аль-Файсали  –   Дофар
    05 марта 19:00 Кубок АФК | Завершен
       –   
    13 марта 18:30 Кубок АФК |
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