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    Леандро Морейра

    Леандро Морейра

    Leandro Mario Moreira Rodríguez
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 20 октября 1999 | 18 лет
    Гражданство Уругвай
    Амплуа Защитник
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