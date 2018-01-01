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    Sports.ru
    Стевен ван дер Хейден

    Стевен ван дер Хейден

    Steven van der Heijden
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 26 апреля 1999 | 18 лет
    Гражданство Голландия
    Амплуа Полузащитник
    Лента| Главное Все
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    12 марта 22:00|Sports.ru

    Хелмонд Спорт – Ден Босх

    11
    Превью Трансляция
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